石油、能源股大喜！美政壇掀藍色浪潮 拜登政策推行更通暢

能源股週三 (6 日) 是大贏家，因為喬治亞州的參議員決選結果出爐，民主黨拿下參議院控制權，成功翻起藍色浪潮。

美國新當選的拜登總統提出未來幾年 2 兆美元的清潔能源計畫，為再生能源股提供支撐，民主黨成功拿下國會兩院後，就能更容易推進他的綠能政策。

去年一整年上漲 263% 的景順太陽能 ETF (TAN-US) 週三大漲 8.7%，登上 52 週新高。

但能源個股更驚人，SunPower (SPWR) 飆漲 20.2%、Sunrun (RUN-US) 勁揚 16.5%、Enphase Energy (ENPH-US) 大漲 12.1%、SolarEdge Technologies (SEDG-US) 上漲 9.9%，以及 Canadian Solar (CSIQ-US) 躍升 7.5%。

就連高盛週一因考量供應過剩而喊賣的 First Solar (FSLR-US) 也大漲 9.5%。高盛雖然調降其股票評級，但仍對其太陽能業務抱持樂觀。高盛報告指出，「我們認為，目前的情勢加上需求動能，投資者情緒可能大致維持樂觀地邁向 2021 年。」

過去十年來，能源一直是 S&P 500 指數中表現最差的板塊，但 2021 年卻以大贏家姿態開年，在頭 2 天交易已經上升 4.7%，其他板塊同期大致走低。

石油價格近期回升帶動整體產業，沙烏地阿拉伯週二宣布自願負責 2 月起至 3 月底期間擴大減產 100 萬桶 / 日，令石油市場大感驚喜，WTI 原油和 Brent 原油應聲大漲。同時，石油輸出國組織與盟友 (OPEC +) 大多數成員也同意保持產量穩定。

能源精選產業 SPDR (XLE-US) 上漲 3.4%， SPDR S&P 石油和天然氣開採 & 生產 ETF (XOP-US) 上揚 3.6%。

高盛分析師 Damian Courvalin 週二報告指出，雖然近期有些緊縮，但他仍看漲油價。

英國實施新封鎖，美國也可能跟進防疫措施，這將使需求承壓。但產油國的減產行動，加上需求總有一天會恢復的期待，應可將油價推回到疫情前接近 65 美元的水準。

Courvalin 說：「有鑑於沙國平衡市場的承諾和需求風險，我們相信，今年的選舉結果將有助於支撐價格。」他預測年底 Brent 原油每桶可上升至 65 美元，即較目前的交易價格有 25% 上漲空間。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，可再生能源產業另一個焦點是電動車，尤其考慮到拜登的競選承諾，電動車稅收抵免額可能大增，還有其他刺激消費者的舉措都可能推出，這對特斯拉 (TSLA-US) 是大利多。特斯拉週三上漲 2.8%，通用 (GM-US) 上漲 3.2%。