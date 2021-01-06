喬治亞參院決選民主黨宣布全拿！分析師：類股輪動真的來了

週三 (6 日) 民主黨全面執政的「藍色浪潮」 (Blue Wave) 有望成真，市場應聲震盪，美債殖利率、比特幣和小型股上漲，美元、科技股為主的那斯達克指數開盤下跌，華爾街分析師表示，類股輪動真的來了！

美國喬治亞州 2 席參議員決選 5 日登場，民主黨籍候選人華諾克 (Raphael Warnock) 目前率先奪得一席，另一名民主黨候選人奧索夫 (Jon Ossoff) 因票數領先已自行宣布當選。

若民主黨拿下最後 2 席，兩黨席位將成平手，屆時副總統當選人賀錦麗能投下關鍵票，讓民主黨成為參院多數黨。

民主黨全面執政的「藍色浪潮」 (Blue Wave) 有望成真 (即拜登入主白宮、民主黨掌控參眾兩院)，將對未來美國稅收和支出政策、新冠刺激法案，以及美股前景將產生重大影響。

民主黨全面執政，意味著美國推出更大規模的財政刺激計畫指日可待，華爾街分析師預期，更高美債殖利率、更快的經濟成長和更高的稅收使股市資金行情從大型科技股轉向週期性股票。

類股輪動真的來了？

華爾街分析人士普遍認為，如果民主黨贏得參議院席位，至少會在短期內釋放債務海嘯，從而對經濟成長產生積極影響，同時提振通膨資產，而對債券、美元，以及美元等長期資產則不利，美國貿易赤字將激增。

Stifel 首席華盛頓政策策略師 Brian Gardner 稱，股市可能會拋售，因市場擔心民主黨可能會利用其多數優勢，推動國會通過一項比目前更為激進的議程，加大財政刺激力度看起來很有可能，這可能會推動週期股反彈。

一些分析人士預計，民主黨此前多次主張加強對大型科網企業加強監管，並要求增加企業稅，加稅的威脅可能會進一步不利科技股。

瑞士銀行市場策略主管 Peter Rosenstreich 表示，市場正在關注民主黨全勝對經濟復甦的影響。財政刺激和基礎設施支出的預期增加，對價值 / 週期性股票說是個好兆頭，科技股受益可能沒那麼多，這可能與它們估值過高有關。

美國十年期美債殖利率觸及 1.049% 峰值，為去年 3 月以來最高。

MUFG EMEA 地區全球市場研究主管 Derek Halpenny 稱，就民主黨可能獲勝而言，市場的反應基本上與大家所預期的一樣，10 年期美債殖利率表現是最明顯的。

Janus Henderson Investors 多資產負責人 Paul O'Connor 說，藍色浪潮應該會提高對美國經濟增長的預期，對債券殖利率產生相當明顯的影響。對於股市而言，其影響更為複雜，預期美國 GDP 年增率將被更高的稅收和更多的監管干預所影響。

長期美債殖利率上升，可能會對成長股估值產生不利影響。自去年 11 月 9 日以來，尖牙股的表現落後於大盤，在美元疲軟和全球增長前景復甦的情況下，也可能會讓資金轉向新興市場股票。