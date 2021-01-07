太陽能好光景一波接一波 H股相關族群樂翻天

中國太陽能協會預估，在中國積極規劃 2030 年碳排放達到最高點、2060 年達到碳中和的目標之下，未來 5 年中國太陽能年均新增裝機最樂觀情況可達 90GW，2025 年最高達 123GW，年複合成長率 21%，超出全球平均 5 個百分點。

由於喬治亞州的參議員決選結果出爐，民主黨拿下參議院控制權，掀起藍色浪潮，市場看好中國太陽能族群未來前景，積極加碼太陽能類股，今 (7) 日 H 股相關個股再度飆升，陽光能源 (757-HK) 大漲 3.3%、保利協鑫能源 (3800-HK) 上漲 2.5%、協鑫新能源 (451-HK) 上漲 1.7%、卡姆丹克太陽能 (712-HK) 上揚 1.6%。

(圖片: AFP)

中國太陽能協會判斷未來五年全球太陽能市場最高年均新增裝機可達到 287GW，2025 年最高達 391GW，年複合成長率 16%。

另一方面中歐投資協定達成後，對中國太陽能廠也將是一大利多，因為中國可再生能源等戰略性產業，將獲得更多歐盟市場的准入。根據投資銀行新能源分析，中歐投資協定達成後，對於中國新能源電力設備製造商，特別是太陽能零組件製造商是件好事。

他們認為目前歐洲已是中國最大的太陽能零組件出口市場，在協議達成後預計未來銷售和投資的管道將更加順暢。

此外中國生態環境部正式推出全中國碳市場配額分配方案，要求 1 月 29 日前完成預分配。這意味著中國即將正式建立全國性的碳市場，發電廠將率先被納入。同時碳排放權交易管理辦法也即將推出，全中國碳市場交易可望於明年上半年展開。

