還有變數？紐交所傳因財長反對 評估恢復中國三大電信下市計畫

紐約證券交易所 (NYSE) 周一推翻日前頒布的涉軍中企禁令讓各界譁然，但據彭博最新報導，由於美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表態反對紐交所執法大轉彎，紐交所將重新考慮是否恢復中國移動、中國電信和中國聯通 (香港) 下市計畫。

受最新發展影響，中國移動 (CHL-US)、中國電信 (CHA-US)、中國聯通 (CHU-US) 的美國存託憑證 (ADR) ，在周二美股盤後重挫至少 2%。這三大電信商稍早收盤大漲 8% 至 11%。

消息人士透露，梅努欽周二 (5 日) 致電紐交所集團總裁 Stacey Cunningham，表達反對紐交所取消中企下市計畫的立場。

紐交所決策反覆以及資訊不透明，引發全球投資人的不確定性。紐交所上周宣布撤除中國三大電信商 ADR，以遵守美國總統川普 11 月簽署的行政命令，內容是禁止美國企業和民眾投資川普政府認定被中國軍方擁有獲控制的中國企業。

但到周一，紐交所突然宣布取消下市計畫，紐交所並未詳述理由，僅表示這是與隸屬美國財政部的外國資產控制室 (OFAC) 等監管機關進一步磋商的結果。下市威脅解除激勵中國聯通 (0762-HK)、中國電信 (0728-HK) 和中國移動 (0941-HK) 在香港掛牌股票和 ADR 接連大漲。

消息來源說，紐交所最初的決定意在遵守行政命令，但因為不清楚三大電信商是否實際被禁止，而暫緩執行計畫。等到紐交所收到政府有關禁止交易的確認文件，就會繼續推動下市程序，財政部也可能會透過外國資產控制室澄清並提供進一步資訊。

川普這道行政命令預定在他他卸任前九天、即 1 月 11 日生效。拜登交接團隊拒絕評論對這道命令的看法。如果拜登維持下市禁令，美國投資公司和退休金基金必須出售與涉軍中企的持股，期限為 11 月 11 日。

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