法德藥三大藥品放量出貨 今年營收拚優於去年

法德藥 (4191-TE) 旗下三大用藥今年將放量出貨，包括抗思覺失調症用藥獲中國醫院採購、降血壓用藥打入美國連鎖通路，及抗癲癇用藥已有新訂單，看好今年營運進入快速成長期，營收拚優於去年。

抗思覺失調症用藥富馬酸喹硫平緩釋片、商品名代思，去年開始在中國啟動銷售，帶動去年法德藥營收 2.87 億元，年增 731%，創新猷。

法德藥表示，抗思覺失調症用藥已取得 5 個劑量首仿藥證，包括 50mg、150mg、200mg、300mg、400mg，產品線齊全具競爭優勢，加上完成中國各地區掛網公示後通路布局完備，並陸續取得各醫院採購案，今年中國市占率有望明顯提升。

降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片方面，法德藥表示，該藥品購過經銷商在美國銷售，並打入多家連鎖通路，由於美國是降血壓用藥最大市場，年需求量約有 27 億顆，目標 3 年內搶下 20% 市占率。

抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片，法德藥指出，該藥品去年因美國市場出現缺貨狀況，該藥品獲得美國零售通路商急單，看好藉此有利未來穩定接單、出貨。

據統計，乙拉西坦緩釋片美國市場銷售規模約 1 億美元；中國市場規模則有人民幣 10 億元，其中，左乙拉西坦緩釋片是中國抗癲癇用藥的前二大藥品，目前僅有一家學名藥廠在銷售，估整體市場仍將持續成長。