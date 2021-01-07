【野村投信】投資人最想問的三個問題

焦點訊息：

新台幣兌美元匯價升破 28 元大關，對此經濟部長王美花表示，台灣競爭對手貨幣也同步升值，反映弱勢美元趨勢，且台灣經濟表現佳，才使新台幣有升值壓力，但政府會協助受影響產業，提升附加價值。

證交所董事長許璋表示，2020 年內資交易比重大幅成長，淡化外資撤離的衝擊。加權指數站上 15000 點，主要受到上市公司營收獲利持續成長、內資力挺與逐筆、盤中零股交易新制上路等三大利多加持，台灣股市今年可望開啟「有基之彈」。

經理人觀點：

萬五了，台股貴了？

隨著大盤不斷過關斬將，發問的人也愈來愈多，我們認為，答案得看你從什麼角度去觀察。目前台灣加權指數本淨比 (PBR) 2.03 倍，離 2007 年 7 月全球金融海嘯前的高點 2.23 倍尚有一段距離，但我們能理解不少投資人內心其實早已七上八下。基本上，2020 年是護國神山一肩扛起的天下，因為大盤扣除台積電之後的本淨比只有 1.53 倍，對比 2007 年 7 月加權股價指數扣除台積電後的本淨比 2.17 倍，其實相當便宜。當前台股仍有許多優質、具備盈餘成長潛力、且評價合理的投資標的可選，端視投資人是否想掌握住機會。

怎麼看待歐美嚴峻疫情？

我們分別從全球消費者與生產者的角度來看，發現了有趣的現象。當前不論美國、歐洲或中國的零售銷售數據都很強勁，反映消費者 (尤其青壯年族群) 內心對於新冠病毒疫情並不畏懼，背後主因可能是持續下滑的致死率。目前新冠疫情所導致的全球死亡率已從去年 4 月峰值 6.8% 急降至 2%(已接近流感死亡率)，且無直接證據顯示疫情確實阻斷民眾的消費意願。此外，生產者層面上，因防疫及封鎖措施導致生產與運輸功能不順暢，無法支應市場需求，造就了現階段供不應求、積極下訂單備貨的情勢，皆衍生出不少好的投資契機。

台股每股盈餘 (EPS) 仍有上修空間？

獲利持續成長、且成長斜率擴大的標的往往具備相當程度的投資價值，在野村 2021 年的台股核心陣容中，這類標的不會缺席。截至 2020 年底，野村團隊研究資源所涵蓋的 414 檔股票 2020 年與 2021 年 EPS 預估年增率，已分別被上修至 20.8% 及 14.9%，我們對後市盈餘上修動能仍具信心。

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