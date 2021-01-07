拜登完全執政時代來臨 綠電概念股股價激昂

民主黨週三確定掌握白宮以及參、眾兩院，拜登完全執政時代來臨，市場看好，大規模施政計畫包括新能源政策、紓困方案等將順利推動，台股今 (7) 日綠電概念股也成多頭聚集地，太陽能國碩 (2406-TW)、碩禾 (3691-TW) 強勢漲停，風電指標股上緯投控 (3708-TW) 漲幅也達 6% 以上。

拜登選前曾提出 2 兆美元的綠能計畫，提供再生能源稅收減免，以及零碳工業等計畫，並承諾 2035 年用太陽光電、風電取代煤炭發電廠，實現無碳發電，並在 2050 年實現經濟零排放，成為 100% 採用再生能源的經濟體。

不僅美國大力推動綠能計畫，中國也針對新能源政策端出牛肉，將今年太陽光電、風電合計新增裝置量將達 120GW，除了是新增裝機量首次突破 100GW，也較去年的 68GW 增加近 8 成，凸顯中國能源政策與國際趨勢接軌的決心。

台灣則是自總統蔡英文上任後，強力推動能源轉型，期望透過政府政策，降低綠電生產成本，擴大綠電使用量，今年起用電大戶計畫也正式上路，為太陽光電、風電業者啟動新一輪成長。

台灣太陽光電業者國碩、碩禾、元晶 (6443-TW)、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、聯合再生 (3576-TW)、倉和 (6538-TW)、太極 (4934-TW) 等，今日在利多消息激勵下，漲幅皆達 3% 以上。

風電概念股表現也同樣強勁，指標股上緯投控 (3708-TW) 強漲 6%，世紀鋼 (9958-TW)、大亞 (1609-TW)、亞力 (1514-TW)、華城 (1519-TW)、中興電 (1513-TW)、台船 (2208-TW) 等，皆上漲表態。