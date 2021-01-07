台積電飆至559元續創新天價 市值衝上14.495兆元再寫新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說會前夕內、外資齊唱多，相繼調升目標價至超過 600 元，今 (7) 日股價延續昨 (6) 日強勢表現，早盤上漲 1.82%，股價再創高、衝上 559 元，續寫歷史新天價，市值攀升至 14 兆 4950 億元，再寫新猷。

台積電明 (8) 日將公告去年 12 月營收，並將於下周四 (14 日) 召開法說，外資在法說會前夕紛紛出具報告，看好台積電將釋出利多消息，大舉調升目標價，目前外資圈目標價最高為亞系外資的 650 元，且已有 14 家內外資看好台積電股價衝 600 元。

亞系外資先前示警台積電將面臨庫存調整風險，但在台積電釋出沒有庫存調整疑慮的訊息後，亞系外資喊出四大利多，包括比特幣飆漲使相關晶片填補 iPhone A14 晶片下滑缺口、28 奈米產能利用率跳升至滿載水準、產品組合受惠需求吃緊、及第 1 季營收將優預期。

美系外資則認為，台積電今年第一季營運可望淡季不淡，英特爾可望在 2022 年底採用 3 奈米製程、高通回歸等利多因素挹注下，看好營運成長動能，且在擴大投入先進製程下，今年資本支出將大幅上修、拉高至 200 億美元之上，以滿足客戶需求。

