熱錢蜂擁台積電再飆天價 台股大漲230點收15214點改寫新高

美國民主黨掀起「藍色浪潮」完全執政，帶動美股收高，台股今 (7) 日盤中漲勢擴大，在資金行情簇擁下，護國神山台積電再飆天價，電子、塑化等族群成為買盤重心，被視為拜登概念股的太陽能族群也全線走高，加權指數終場大漲 230.87 點或 1.54%，收在 15214 點，成交值 3381.31 億元。

台積電即將公布去年 12 月營收，並將於 14 日舉辦法說會，近期陸續獲外資調高目標價，帶動今日股價一度衝上 570 元，終場勁揚近 3%，收 565 元，市值也攀升至 14.65 兆元，雙締新猷。

其他權值股方面，台達電大漲逾半根停板，站穩 300 元大關；鴻海、台塑、台化、富邦金、日月光投控、華碩等也有 1-3% 的漲幅；面板價格漲勢將延續至本季，雙虎去年第四季可望繳出「逆轉勝」成績，昨日獲外資大舉買超後，今日再雙雙上漲約 2%。

大立光法說會於今天盤後登場，為重量級法說打頭陣，不過，受去年 12 月營收表現不如預期影響，股價持續下挫，終場跌逾 1%，收 3030 元，面臨 3000 元關卡保衛戰。

美國民主黨拿下喬治亞州決選全部 2 席次，確定掌握國會參、眾兩院過半優勢，市場預期，總統當選人拜登的綠色能源政策可望更順利推進，同時，台灣也公告今年度再生能源電能躉購費率，帶動太陽能股群起上攻，國碩、碩禾、達能、安集均亮燈漲停，元晶、茂迪、聯合再生漲勢也相當強勁。

航運股今日遭到空方狙擊，上市類股指數重挫約 5%，儘管海運運價居高不下，但貨櫃雙雄近來股價過熱，遭證交所列為注意股，隨著獲利了結賣壓出籠，陽明連續 2 天苦吞跌停，長榮、萬海也一度亮燈跌停。