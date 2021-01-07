〈台股盤中〉權王飆天價570元 漲逾260點突破15250點續創高

市場關注美國民主黨全面執政「藍色浪潮」(Blue Wave) 即將到來，美股道瓊指數大漲 400 多點，激勵台股今 (7) 日開高走高，雙王中的台積電再創天價，鴻海也勁揚，午盤台塑四寶、金融股點火，太陽能股全面噴出，拉抬台股最高大漲逾 260 點、衝高至 15252.81 點，超越昨高 15197.68 點再度改寫歷史高點。

台股開盤漲 76.39 點，加權股價指數以 15059.52 點開出，之後隨著台積電早盤再創天價 570 元，勁揚超過 3%，鴻海也攻 108 元，漲幅超過 2%；聯發科、面板雙虎等權值股都強勢走高；不過股王大立王則弱勢，最低打到 3010 元、跌約 2%。

台塑四寶也是盤面焦點，台化、台塑都漲逾 2%，激勵塑化二線股也強強滾，台聚漲 3%、華夏漲 8%。資金也流到金融股，元大金、上海商銀、富邦金、國票金、王道銀行、中信金都漲逾 1%。

拜登完全執政，太陽能股跟著噴出，碩禾、國碩亮燈漲停，達能飆 9%、安集漲 8%，茂迪、康舒、聯合再生、新晶投控都有 4-5% 的強勁漲勢。

不過，前波飆漲的航運股，卻因市場傳出降價，陽明與志信遭摜跌停，長榮、萬海、四維航、中航、榮運、新興、華航、中櫃、裕民都一片綠油油。

整體來說，新台幣已經連續三天在盤中見到 27 元價位，由於匯銀人士認為拜登上台後美元將更弱勢，預期熱錢狂湧的態勢檔不住，台股也跟著頻頻改寫歷史新高，不過因為漲高，資金輪動快速，投資人也要居高思危。