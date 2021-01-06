台股萬五曇花一現 投信：外資未大舉撤離多頭仍可期

台股攻上「萬五」後繼無力，早盤衝上 15197 點波段新高後旋即拉回整理，終場失守 15000 點，保德信投信指出，只要外資沒有大舉撤離，後市仍有多頭可期。

台股今天大洗三溫暖，加權指數今早盤衝上 15197 點後，不敵賣壓出籠拖累指數最低回落 360 點，最終收盤價跌破萬五大關，收在 14983 點，小跌 16 點，跌幅 0.11%，成交量放大至新歷史天量 4342 億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近兩日台股量能跟著改寫歷史新高，指數在創高後引發獲利了結賣壓出籠，且成交量能更突破 4000 億元，過去成交量衝破 3000 億以上，也曾一度引發市場賣壓，預期只要新的成交量能成為新常態時，指數可望一甩不安情緒，繼續向上推升。

葉獻文進一步指出，這波帶動指數創高除了晶圓龍頭大廠外，還多了過往被市場視為大牛股的的代工組裝廠、鋼鐵、航運，顯示左右多頭的動力來自於外資買盤與回補力道，因此只要外資持續站在買方，預期台股多頭並未就此停歇。

根據 2006 年以來的紀錄，外資從未連續兩年賣超台股，而去年外資從台股撤出 5395 億元，金額為台股史上之最，預期進入 2021 年，在台股企業獲利看升以及國際資金寬鬆環境之下，有望見到明顯的外資回補買盤，進而成為推升台股指數的主要動能。