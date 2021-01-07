〈陸股盤後〉六六大順 上證、創業板指日K連六紅

美股漲跌互見，A 股受到影響，周四 (7 日) 三大指數開平低後呈現震盪整理，午盤三大指數一度下挫走跌，但在收前一小時三大指數急拉衝高，紛紛收在今日最高點。

不過值得留意的一點，今日 A 股上漲家數遠低於下跌家數，上漲 700 多檔，下挫家數逾 3000 檔。成交金額則持續保持在兆元人民幣的水準，滬深兩市成交金額達 1.2 兆人民幣，日增 1000 億人民幣。

盤面上，非鐵金屬、鋼鐵、煤炭、證券類股漲幅較高；電子、軟體服務、文化傳媒跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證上漲 0.71%，報 3576.2 點；深證上漲 1.11%，報 15356.4 點；創業板指上漲 1.52%，報 3162.4 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 32.63 億元，其中滬股通買超人民幣 16.47 億元，深股通買超人民幣 16.16 億元。

產業消息

霸王級寒流襲捲全中國，北京創下零下 18 度的低溫，號稱是 21 世紀以來當地最寒冷的一天。華北暖氣需求急增，帶動煤炭類股走勢，中煤能源漲停、陝西煤業大漲 4.8%、山西焦化勁揚 4.6%、山西焦煤跳漲 4.5%、兗州煤業上漲 2%。

陸股今年開市以來天天成交金額破兆人民幣，為券商業績搏得一個好彩頭，利多帶動西部證券應聲漲停、中銀證券大漲 5.59%、興業證券大漲 3.45%、東方證券上漲 2.34%。

法人觀點

天風證券指出，大盤近期持續上漲，滬深 300 指數還創下 2015 年以來的新高。最近幾個交易日帶頭上漲的類股主要集中在新能源，白酒，軍工等產業，但也要提醒投資人留意市場估值切換的趨勢，適時調整庫存。

巨豐投顧則表示目前基本面支撐性較強，流動性合理充裕，牛市的格局未改變。在資金以及交易氣氛更熱絡的趨勢下，大盤後勢可期。建議投資人進行均衡配置，可留意超跌的科技股，特別是半導體、晶片及 5G 等相關概念股。