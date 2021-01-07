台積電再寫新天價 今年以來市值激增超過9000億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 在內、外資相繼調升目標價至超過 600 元激勵下，今 (7) 日股價持續走強，開高走高，終場上漲 2.91%，收在 565 元，續寫歷史新天價，市值也攀至 14.65 兆元，再寫新猷；今年開紅盤以來僅 4 個交易日，市值就大增超過 9075 億元。

台積電明 (8) 日將公告去年 12 月營收，並將於下周四 (14 日) 召開法說，外資在法說會前夕紛紛出具報告，看好台積電將釋出利多消息，大舉調升目標價，目前外資圈目標價最高為亞系外資的 650 元，且已有 14 家內外資看好台積電股價衝 600 元。

看好台積電營運動能強勁，在董事長劉德音日前針對半導體庫存疑慮釋疑，釋出明年上半年將優於季節性水準的樂觀展望後，先前保守看待半導體庫存議題的外資，相繼翻多喊買；截至昨 (6) 日為止，外資已連續 9 個交易日回補台積電，買超張數超過 5.6 萬張。

亞系外資喊出四大利多，包括比特幣飆漲使相關晶片填補 iPhone A14 晶片下滑缺口、28 奈米產能利用率跳升至滿載水準、產品組合受惠需求吃緊、及第 1 季營收將優預期。

美系外資則認為，台積電今年第一季營運可望淡季不淡，英特爾可望在 2022 年底採用 3 奈米製程、高通回歸等利多因素挹注下，看好營運成長動能，且在擴大投入先進製程下，今年資本支出將大幅上修、拉高至 200 億美元之上，以滿足客戶需求。

