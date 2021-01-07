鼓勵民眾揭弊吹哨 金融違法檢舉獎金提高10倍到400萬元

為鼓勵吹哨者，金管會今 (7) 日宣布，將提高檢舉揭弊誘因，以維護金融市場秩序，最高上限從現行 40 萬元，提高為十倍到 400 萬元；也就是說，如果是銀行理專盜領，受害民眾發現後向金管會檢舉，最高就可領獎金 400 萬元。

金管會表示，為了鼓勵民眾勇於檢舉金融違法案件，提高檢舉揭弊誘因，以維護金融市場秩序，金管會修正受理民眾檢舉金融違法案件獎勵要點，提高檢舉獎金。

這次的修正重點中，首先，為提高檢舉誘因，將檢舉重大金融違法案件的獎金提高為現行奬額的十倍，也就是從 40 萬元提高到 400 萬元；並將檢舉違法情節較輕微的獎金，提高為現行奬額的五倍。

其實，2005 年時檢舉獎金最高是 50 萬元，但因擔心濫刑，2010 年降到 5 萬元，之後為了鼓勵民眾檢舉，2016 年再調高到 40 萬元，這次則因為理專弊案頻傳，再度提高 10 倍到 400 萬元。

不過，金管會表示，考量金管會周邊單位針對不法案件也訂有檢舉獎勵規定，因此明定若同一案件已經有其他單位發給獎金，經與金管會發給的奬金合併計算後，超過最高獎勵標準的話，就不會再超額核發。

金管會強調，為了防範濫行檢舉、避免冒領及掌握檢舉情資的真實性，如果是匿名或未以真實姓名檢舉的話，就不核發獎金。