國巨去年Q4、全年同寫次高 Q1稼動率維持高檔

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (7) 日公布去年 12 月營收 73.28 億元，月減 4.5%、年增 125%；第四季營收為 221.99 億元，季增 1.1%、年增 122%；去年營收 676.53 億元，年增 63.9%，寫下單季、年度歷史次高。

展望第一季，國巨表示，正向看待終端需求動能，目前 MLCC(積層陶瓷電容) 產能利用率逐步向 9 成、晶片電阻 (R-chip) 向 8 成邁進，鉭質電容產能則持續維持滿載。

國巨指出，大中華廠區農曆春節期間也將安排人力加班生產，以因應客戶端穩定增加的需求，然而全球疫情依舊延燒未解、國際貿易爭端也充滿不確定性，將審慎樂觀應對業績及營運展望。

國巨 12 月營收減少，主要是當月的工作天數因年度庫存盤點而減少，且歐美客戶因聖誕及新年假期減緩拉貨所致。

泛國巨集團的電感廠奇力新 (2456-TW)12 月營收 15.31 億元，月增 0.8%、年增 13.3%；第四季營收 45.28 億元，季減 5.5%、年增 13.4%；全年營收 174.38 億元，年增 9.9%。

奇力新表示，電感受惠資通與筆電產品需求動能，一體成型電感供給依舊吃緊；電阻產品則因客戶回補庫存提前備料，接單持續強勁；磁性材料接單動能也再創新高。

展望第一季，奇力新認為，疫情帶動宅經濟相關產品需求仍將持續，車市可望逐漸復甦，預期第一季出貨動能仍將持續成長。