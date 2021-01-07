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貨櫃雙雄股價重挫外資不同調 逢低承接陽明、減碼長榮

鉅亨網記者沈筱禎 台北
貨櫃雙雄股價重挫外資不同調 逢低承接陽明、減碼長榮。(鉅亨網資料照)
貨櫃雙雄股價重挫外資不同調 逢低承接陽明、減碼長榮。(鉅亨網資料照)
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台股三大法人外資

台股今 (7) 日持續登新高，電、金、傳同步帶動下，終場大漲 230 點，收在 15214 點，三大法人合計買超 202.91 億元，其中外資持續加碼鴻海，本周累計砸百億元買超近 14 萬張，同部鎖定金融股，此外，對貨櫃雙雄不同調，陽明今日股價吞跌停，外資逢低承接回補，減碼長榮。

三大法人今日合計買超 202.91 億元，外資大買 164.52 億元、投信賣超 4.41 億元、自營商則為買超 42.8 億元；期貨方面，外資加碼空單 1668 口，空單未平倉口數達 12796 口。

外資今日持續加碼鴻海逾 3 萬張，累計本周已砸近 140 億元買超 13.6 萬張，另外鎖定新光金、中信金兩檔金融股，分別買超 1.9 萬張、1.7 萬張；其他包括 FH 新興企業債、友達、華航、中壽、華夏等均有上萬張買超。

值得注意的是，貨櫃雙雄近日股價受挫，其中陽明連兩日吞跌停，外資今日逢低承接 6747 張，另一手減碼長榮 7617 張。

外資今日反手賣超群創 3.6 萬張，位居賣超之冠，街口布蘭特油正 2、廣宇、富邦 VIX、台達化、聯電、彩晶等也賣超超過 5000 張。

投信除買超開發金 3550 張外，鎖定 IC、代工等相關族群，包括精材、敦太、英業達、仁寶等買超逾千張，其餘電子股金像電、京元電子、緯創等獲青睞。

投信跟進外資賣超長榮 1.3 萬張，並加碼同為航運股的萬海約 4500 張，其他賣超標的包括群創、友達、中鴻、旺宏、大成鋼、華航、台玻等。

自營商買超標的包括群創、台積電、鴻海、元大金、康舒、陽明、廣宇、台化；賣超標的則有開發金、中鴻、長榮、仁寶、緯創、英業達、福懋、亞泥等。

相關個股

台達化1309大成鋼2027台積電2330英業達2356金像電2368京元電子2449開發金2883元大金2885新光金2888中信金2891

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