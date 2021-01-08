川普臉書帳號遭無限期封鎖 祖克柏：他風險太大

週四 (7 日) 臉書 CEO 祖克柏 (Mark Zuckerberg) 宣布，有鑑於美國總統川普使用社交媒體的風險太大，將無限期封鎖川普臉書和 Instagram 帳號。

週三國會認證拜登勝選程序啟動，美國國會大廈出現混亂局面。美國總統川普週三於臉書 (FB-US)、推特 (TWTR-US) 等平台推文表示，他堅不認輸，將奮鬥到底。

隨後川普支持者在國會大廈示威抗議，促使副總統彭斯緊急撤離、華府宣布宵禁。

臉書、推特週三 (6 日) 宣布，川普因違反該社群媒體平台規定，封鎖川普帳號 24 小時。週四 (7 日) 臉書 CEO 祖克柏進一步推文表示：「在此期間，允許川普總統繼續使用臉書和旗下 Instagram 服務的風險實在太大了。」

祖克柏寫道：「我們將無限期延長封鎖川普臉書和 Instagram 帳號，至少在接下來的兩週內，直到權力和平過渡完成為止。」

川普支持者在國會大廈掀起動亂。(圖片：AFP)

川普的支持者週三抗議大選結果，在美國國會大廈場內和場外掀起暴動，支持者破窗、甚至闖入國會內部抗議，國會大廈隨即進入封鎖狀態。

川普支持者在國會大廈掀起動亂。(圖片：AF)

執法人員以催淚瓦斯、鳴槍警告，其中有四人中槍身亡，現場還發現爆炸裝置。川普推文譴責暴民行動，呼籲支持者馬上回家，但仍指控民主黨人「偷走」他的勝利。

美國國會週四 (7 日) 稍早確認拜登當選總統，儘管川普不願同意選舉結果，但川普仍承諾於 1 月 20 日和平過渡權力。

外媒指出，美國處於無政府狀態，美國商業團體甚至要求川普因不當發言 (推文) 提前下台。

參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 週四表示，昨日國會大廈動亂是川普煽動的，這位總統不應再任職任何一天，最快和最有效的方法，就是副總統 (彭斯) 援引第二十五修正案讓川普提前下台。

舒默稱，如果副總統和內閣拒絕挺身而出，美國國會應該再次彈劾川普總統。