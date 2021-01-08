佩洛西和舒默呼籲「立即罷免川普 」

美國總統川普即將於 1 月 20 日卸任，週三美國國會大廈爆發流血衝突後，參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 和民主黨籍眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週四 (7 日) 呼籲，副總統 (彭斯) 和川普內閣成員援引憲法第 25 修正案，讓川普提前下台。

週三川普推文喊話永不放棄、永不認輸後，川普支持者失控闖入國會大廈，與警衛爆發激烈肢體衝突，華府宣布宵禁，目前至少有 4 人死亡，還有超過 52 人遭逮捕。

參議院少數黨領袖舒默 (Charles Schumer) 週四形容，昨天是美國近代歷史最黑暗的一天。

舒默稱，昨日國會大廈動亂是因川普煽動而起，這位總統不應再任職任何一天，最快和最有效的方法，就是副總統 (彭斯) 援引第二十五修正案讓川普提前下台。

舒默稱，如果副總統和內閣拒絕挺身而出，美國國會應該再次彈劾川普總統。

佩洛西週四也和舒默一樣，要求透過憲法第 25 修正案，讓川普提早下台。佩洛西指責，川普煽動了對美國國會大廈的動亂行為，在接下來的 13 天裡讓川普持續任職將非常危險。

佩洛西譴責在國會大廈掀起暴動的川普支持者，形容這些支持者為恐怖份子。

據外媒報導，有超過 100 位國會議員呼籲通過第二十五修正案彈劾或罷免 (川普) 總統，其中還有一位是共和黨員。

儘管川普不願同意選舉結果，但川普仍承諾於 1 月 20 日和平過渡權力。美國交通部長趙小蘭 (Elaine Chao) 已宣布辭職，成為國會暴動事件後首位辭職的內閣成員。

趙小蘭表示，國會暴動以一種我根本無法忘懷的方式深深困擾著我，辭職將於 11 日生效。