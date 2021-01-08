疫苗接種減輕疫情威脅 2021年金價上漲空間有限

根據研究機構凱投宏觀 (Capital Economics) 最新的報告顯示，黃金在 2020 年表現出色，上漲了 25% 以上，但是，展望 2021 年，黃金最好的日子可能已經過去。

凱投宏觀首席商品經濟學家 Caroline Bain 表示，黃金在 2020 年大幅上漲，主要受惠美元貶值，以及美國公債殖利率的下跌。報告預期，到 2021 年下半年，金價將徘徊在每盎司 1,900 美元左右，隨後在 2022 年第一季末降至每盎司 1,875 美元。

報告中指出，油價上漲帶動下，通貨膨脹預期將反彈，促使美國公債實際殖利率在 2021 年進一步下跌，對金價帶來支撐。但是，該機構也表示，在新冠肺炎疫苗持續進展，減輕疫情所帶來的威脅後，加劇了對黃金等避險資產的賣壓，包含黃金 ETF 等，將對金價帶來壓力。

凱投宏觀同時也預測鉑金價格的漲勢將逆轉，到今年第一季末，估鉑金價格將為每盎司 950 美元，隨後到 2021 年底鉑金價格將跌至 850 美元。

Refinitiv 先前的報告顯示，去年第三季，全球實物黃金需求跌至 562 噸，較去年同期下跌了 30%，主要是由於疫情在全球持續延燒，導致全球經濟、失業率、家庭收入受到衝擊，也使得黃金消費需求走低，甚至中央銀行也是開始出售黃金，在第三季淨出售了 13 噸黃金，創十年來首見。

報告中指出，此一轉變是由於俄羅斯和中國央行不再增持黃金儲備，以及部分央行為對抗疫情出售黃金已籌集資金。