〈蘋果推自駕車〉傳蘋果為Apple Car代工找上門 現代汽車股價狂飆24%

周五 (8 日)「韓國經濟日報」報導，蘋果正在與現代汽車集團就合作開發自駕電動車進行協商，現代股價飆升，漲幅多達 14%。對此現代汽車表示，與蘋果的談判處於「早期」階段，蘋果正與多家全球汽車製造商磋商。

受到這個利多消息刺激，現代汽車股價周五盤中大漲 24%，南韓當地上午 11 時左右，漲幅仍保持在接近 20%。

這次合作協商主要由蘋果提出，報導指出，現代汽車內部已完成討論，等待董事會核准。蘋果與現代之間可能就汽車生產、電池開發方面合作，電池開發可能會在現代或起亞的美國其中之一工廠進行。

報導還稱蘋果計劃 2027 年推出電動車，並不是外傳的 2024 年。

之前媒體曾報導鴻海集團自去年起積極轉型衝刺電動車應用，似乎有意與蘋果合作共同打造電動車。除鴻家軍成員外，合作夥伴裕隆 (2201-TW)、國巨 (2327-TW) 等也可望分一杯羹。

Apple Car 傳言已久，但一直未能聚焦發展，過去也經歷裁員和調整方向。不過，隨著近期外媒以及供應鏈不斷有消息釋出，蘋果電動車、自駕車佈局，再次引發市場熱議。

但天風證券分析師郭明錤認為，目前市場過於樂觀，Apple Car 推出時程、供應商及規格、以及蘋果在電動車 (EV) 或自駕車市場競爭力等三點不確定因素下，別在這時冒然搶進 Apple Car 概念股。

郭明錤指稱雖然 Apple Car 並非沒有成功的機會，但在幾乎沒有任何更明確的消息之下，投資 Apple Car 相關概念股的風險極高。