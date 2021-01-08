國會暴動後 川普承認拜登將是下任總統

眼見第二次彈劾在即，美國川普總統週四 (7 日) 承認，拜登 (Joe Biden) 將成為下任美國總統。此前一日，川普支持者甫因不滿國會證明拜登的勝選而攻擊國會大廈。

川普仍不改口地稱他的選舉被偷走了，但在週四晚間發布的影片中，川普稱現在他的焦點轉向確保政權平順交接到拜登政府。拜登將於 1 月 20 日宣誓就職。

川普總統也譴責週三的暴力事件，稱暴亂份子玷污了美國民主地位。

這位共和黨總統表示，「擔任總統是我一生的榮幸。對於我所有出色的支持者，我知道你們很失望，但我希望你們了解，我們令人難以置信的旅程才剛剛開始。」

該聲明對川普來說是一個明顯的大逆轉，因為在週三暴亂之後，要求川普下台的聲浪越來越大。先前數月，川普一直在沒有證據的情況下，堅稱他 11 月 3 日的勝選因為廣泛的選舉詐欺行為而被偷走。

川普在週三向大批支持者喊話，讓他們遊行至國會大廈抗議選舉結果，掀起了一場暴動，抗議者越過警察並入侵國會大廈，迫使國會大廈內的議員和幕僚為保安全而躲藏起來。

眾院議長、民主黨的佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 呼籲副總統彭斯 (Mike Pence) 和川普內閣動用憲法，以「煽動叛亂」的名義罷免川普。

美國憲法《第二十五修正案》允許內閣以多數決在總統無法履行職務時，予以免職。

但彭斯顧問表示，副總統反對使用該修正案罷免川普。若要動用該法條，必須由副總統領導。

若彭斯不採取行動，佩洛西暗示她可能會重新召集眾議院，針對川普週三煽動群眾的行為發起彈劾程序。

目前週三暴動事件導致 5 人喪生，包含國會大廈警衛。

少數共和黨也要求川普下台。素來被視為親共和黨的《華爾街日報》週四晚上也刊登了呼籲川普下台的社論。

川普政府內，包括交通運輸部長趙小蘭 (Elaine Chao ，參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 的妻子) 也辭職以示反對暴力。