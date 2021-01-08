美國最致命一天、歐洲危急 WHO警告疫情走到轉捩點

在舉世關注挺川民眾闖進國會大廈的這一天，全美新冠肺炎死亡人數單日超過 4,000 人，是病毒入侵美國以來最致命一日。世界衛生組織 (WHO) 警告，歐洲病毒擴散可能來到「最危急階段」，疫情發展走向轉捩點。

路透計算，美國周三通報新增確診病例再次超過 25 萬人，超過 4,000 人被病毒奪走生命；住院人數約達 13.2 萬人，是連續第四天創新高。

變種病毒攻入美國更多地區，加重全美病毒擴散，加州情況最嚴重，洛杉磯都會區的醫療院所已瀕臨極限。

洛杉磯郡緊急醫療服務局日前下令，由於疫情嚴峻、醫療資源吃緊，救護人員必須節約使用氧氣瓶，而且不要把心臟停止的病患送到醫院。

WHO 表示，各國正在奮力對抗英國和南非發現變種病毒，這種傳染力更強的病毒會不會影響疫苗接種至今取得的進展，也令公衛專家憂心。雖然新病毒還不清楚是否會導致更嚴重的症狀，但光是傳染力增強這一點，就有可能導致更嚴重的感染和更多人死亡。

WHO 歐洲區主任 Hans Kluge 說：「2021 年剛開始，我們準備面對更大挑戰，這象徵疫情發展的轉捩點，科學、政治、科技和價值必須合作，才能對抗這個難以捉摸的病毒。」

歐洲 2020 年累計逾 2600 萬人確診，至少 58 萬人死亡，最近陸續有國家重啟封鎖。過去七天以來，歐洲每 10 萬人就有 150 個新增病例，讓醫療體系更吃緊。

歐洲執委會周三批准美國藥廠 Moderna 疫苗使用，是輝瑞 / BioNTech 之後第二款核准的疫苗。

WHO 歐洲公衛緊急計畫主管 Cathrine Smallwood 說：「歐洲區可能身處病毒傳染最危急的階段，這對病房有很大的衝擊。就算開始施打疫苗，我們仍得試圖降低傳染率，才能控制疫情。」