瑞昱去年12月營收創半年低 全年衝上777億元續寫新高

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (8) 日公布 2020 年 12 月營收 68.4 億元，月減 12.35%，年增 24.05%，第四季營收 220.84 億元，季減 1.46%，年增 32.36%，累計去年營收 777.59 億元，年增 28.01%；瑞昱由於近期需求強勁，無法滿足所有客戶訂單，12 月營收降至半年低，全年則受惠全產品線大幅成長，營收改寫新高。

瑞昱去年第四季受惠客戶需求暢旺，五大產品線僅電視較上季小幅下滑，其餘如無線網路 (WiFi)、乙太網、交換器與真無線藍芽耳機 (TWS) 拉貨力道皆維持高檔，帶動營收僅較上季微減 1.46%，優於外資先前預估的季減 3%。

此外，由於近期半導體產業鏈吃緊，瑞昱先前傳出音訊轉換晶片 (Audio Codec) 因受限晶圓供應不足遭客戶降低供貨比例，瑞昱則強調，產能供應出現瓶頸，是業界普遍現象，今年已與協力廠談妥產能，將以持續成長為目標。

展望今年，瑞昱認為，五大產品線中由於電視已歷經連續兩年大幅成長，明年業績估持平，不過，WiFi、藍芽成長性相對高，乙太網、交換器也看到些許機會，將推升整體營運持續創高。

外資看好，瑞昱今年將搭上 WiFi 6 以及 ANC(主動抗噪) 升級潮，整體產品銷售單價提升，營收可望持續成長達雙位數，獲利則隨著產品組合優化、營收規模提升，每股純益將上看兩股本。