機構件傳供需吃緊 晉倫車用、電子大客戶拉貨旺

市場傳出塑料機構件缺貨，車用及電子塑料廠晉倫 (6151-TW) 證實，近期的確感受到供需吃緊，幾個主要電子客戶鴻海 (2317-TW)、嘉澤 (3533-TW) 等拉貨動能普遍強勁，加上中國車市持續好轉、需求升溫，首季可望延續第四季旺季動能。

近期供應鏈缺貨消息頻傳，除了晶片外，塑膠機構件也出現缺料情況，晉倫認為，一來是車用、電子零組件需求明顯轉強，二來則是供給受到石化原料上游去年底歲修，以及海運運力吃緊等因素，出現缺口。

晉倫表示，從去年下半年起車市回溫、電子終端需求好轉，帶動整體拉貨動能一路強勁至今，預估首季將延續去年第四季的動能，將繳出淡季不淡的表現；而上游原料報價從去年第四季走揚，導致晉倫生產成本墊高，公司指出，後續不排除適度調漲報價，反應部分成本。

晉倫電子塑料主要應用在連接器上，大客戶有鴻海及嘉澤，車用塑料應用則涵蓋保險桿、水箱、外部機構件等，客戶以中國本土車廠、國內車用零組件大廠為主；以應用營收占比來看，車用約 5 成、電子約 3 成，其他如家電、健身器材則約 2 成。

目前產能稼動率維持在 7-8 成的高檔，剩下產能則是配合客戶共同研發新品，晉倫生產基地在台灣桃園以及江蘇淮安，年產能共約 3.5 萬噸，公司透露，目前還有空間可以增加產能，會視後續市況擴充。