公民銀搶歲末消金商機 出招促刷搶客

銀行歲末年終衝刺消金各出奇招，星展銀行 (台灣) 推出刷卡免費搭捷運，一銀則是在每月 7 日當天提供刷卡、結匯、基金扣款達指定門檻就有機會賺取額外回饋獎項，藉此提高客戶黏著度。

星展銀行「eco 永續卡」主打減碳，提供國內外消費最優 3% 現金積點回饋與多項綠色消費加碼優惠，今年更加碼推出周五刷卡搭捷運免費優惠，藉此提高動卡率。

星展銀行表示，即日起到 3 月 31 日止，透過數位通路申辦「星展 eco 永續卡」之新卡友，當月新增一般消費滿 8000 元，次月可享每周五使用「星展 eco 永續卡」一卡通功能搭乘捷運，每筆消費都可享有 100% 現金積點回饋。

星展銀行表示，每人每月回饋上限 250 點，優惠使用期間到今年 12 月 31 日止。

一銀則以銀行代號 007 為發想推出「集 7 任務」，舉例來說，客戶在 2 月使用第一銀行信用卡一般消費達 777 元、3 月線上約定基金定期不定額扣款金額達 3000 元，客戶可以自由選擇需求商品並登錄參與活動，就有機會獲得超商百元抵用券或 888 元回饋金之當月限量回饋禮。

除了每月限量回饋，還能參加季末抽獎有機會把 iPhone12 Pro 128G 帶回家，每月任務完成金額越高，中獎機率越高。

此外，春節期間還將另外舉行「牛年發財金抽抽樂」活動，開放非第一銀行客戶只要綁定一銀 LINE BC 成功即可參加活動同樂，最高可抽中 777 美元。