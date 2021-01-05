2021年信用卡權益總整理 外送、影音串流平台優惠崛起

2021 年剛開始，對卡友來說，盤點信用卡權益是最重要功課，Money101 表示，受到新冠疫情的持續衝擊，信用卡權益也隨著消費者的後疫情生活型態調整，主打優惠跟著改變，舉例來說，類現金回饋如 LINE Points 和 P 幣，有折抵便利的優勢，相當受到消費者歡迎，而隨著外送、串流影音越來越普及，許多信用卡皆主打外送、串流影音加碼回饋，原本實體影城的優惠則越來越少。

主打優惠大風吹 類現金回饋成主流

台灣民眾的消費場景因為疫情影響而改變，銀行推出的信用卡主打優惠也跟著調整，過去電影購票優惠是民眾辦卡的重要誘因，現在隨著串流影音越來越普及，加上疫情影響入場觀影意願，華南 i 網購生活卡、國泰 KOKO、玉山 UBear、永豐大戶以及最新推出的中國信託英雄聯盟卡，皆主打串流影音加碼回饋；反而原本實體影城的優惠越來越少，威秀影城目前只剩花旗卡有優惠。

不只如此，餐飲外送服務也改變台灣民眾的用餐習慣，成為新的趨勢，樂天信用卡、國泰享購鈦金卡、永豐現金回饋 JCB 卡、中信英雄聯盟卡，皆針對外送平台推出高回饋。

此外，現金回饋卡一直以來都是信用卡市場的主力商品，但是隨著行動支付的使用頻率逐漸增高，以及幾乎等同於現金的點數使用方式，讓類現金回饋卡成為消費者申辦信用卡的誘因之一。從中信 LINE Pay 卡、玉山 Pi 錢包聯名卡再到富邦 J 卡，顯示類現金點數卡對消費者仍有一定的吸引力。

Money101 表示，與傳統現金回饋卡相比，類現金回饋卡有折抵方便，以及可結合點數經濟等優勢。例如 LINE Points 可以在消費時直接折抵，還可以購買貼圖，P 幣也可轉換至 PChome 使用。

2021 繼續安心刷信用卡出列

根據每張信用卡不同的主打優惠，大致分類成現金回饋、類現金回饋、行動支付優惠及網購 / 外送 / 影音娛樂優惠，Money101 盤點出一些權益未明顯縮水，可以繼續安心刷的信用卡，消費者可以依據自己的消費習慣挑選最適合自己的神卡。

現金回饋類信用卡中，花旗銀行現金回饋 Plus 卡，2020 年最後一季權益改成國內海外一般消費一律 2% 現金回饋，規則簡單易懂，而且權益一口氣延長至 2021 年底。另外，此卡新戶首刷禮在第 3 季改成前 3 個月 10 大行動支付（Apple Pay、Samsung Pay、LINE Pay、街口支付、Pi 拍錢包、PX Pay、skm Pay、HAPPYGO Pay、eslite Pay、家樂福錢包） 10% 回饋，這項權益目前只到 2021/3/31。不過，這項權益是「新戶核卡後首 3 個月」計算，因此就算 2021 年 3 月才申請，一樣可享有完整 3 個月的加碼優惠，不需要擔心優惠到期而不敢辦卡。

永豐銀行 DAWHO 卡的新權益期限延長至 2021/6/30，回饋趴數、加碼上限大致上沒有改變，僅減少了幾個加碼通路：愛奇藝、LALAMOVE、Nintendo、WeMo Scooter、國外 (外幣) 消費。

類現金回饋中，富邦銀行 J 卡提供國內一般消費享 3% LINE Points 回饋無上限，LINE Points 1 點可抵 1 元，用不完還可轉成其它外部點數。隨著 12 月新卡面 JU 卡的上市，富邦銀行宣佈 3% LINE Points 回饋無上限的權益延長 6 個月，到 2021 年 6 月底前都可以放心刷，除了 3% LINE Points 無上限，JU 卡再提撥 1‰ 捐給原住民社福團體，讓卡友在享受高回饋的同時，也可以為台灣挹注更多能量。

聯邦銀行賴點卡，權益和富邦銀行 J 卡類似，國內一般消費 2%，海外 3% LINE Points。不過權益只到 2021/1/31，一個月後又要留意權益是否延長或變更。

永豐幣倍卡則是在行動支付優惠方面表現亮眼，同時在 2021 年更是放寬條件， 2020 年的懂匯 / 超匯資格，分別要 8 萬 / 20 萬的等值台幣的外幣往來才符合，而 2021 年上半年則降成等值台幣 1~10 萬元即符合懂匯，10 萬元以上符合超匯資格，成為年底討論熱度最高的一張信用卡。

中國信託在 2020 年底推出英雄聯盟卡，主打宅經濟優惠，提供主要遊戲平台、影音平台、雲端空間、美食外送、計程車最高 10% 現金回饋，每月上限 300 元，目前權益至 2021/6/30，可以放心刷半年。優惠涵蓋大部份的數位生活場景，新戶申辦還享有電競滑鼠、電競耳機等 3C 週邊首刷禮。