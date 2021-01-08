旭富12月營收逼近腰斬 跌破億元大關 寫兩年來新低

原料藥廠旭富 (4119-TW)12 月底發生大火，營收受到衝擊，單月營收僅剩 7850 萬元，月減 63.39%、年減 46.52%，近兩年來首度跌破億元關卡，加上本季訂單全面取消，本季營運持續有壓。

旭富去年 10、11 月受惠既有原料藥出貨穩定成長，第 4 季營收 5.25 億元，季減 22.7%、年增 0.96%，仍寫同期新高；去年營收 26.89 億元，年增 14.16%。

旭富桃園蘆竹廠區上 (12) 月 20 日遭祝融之災，生產線幾乎全毀，今年第 1 季訂單全泡湯，旭富初估，帳務財產損失約 8 億元，每季持續費用會造成現金流出 7500 萬元，另外，旭富有投保營運中斷險 12 個月，保額 2.9 億元。

員工方面，旭富表示，因公司發生火災後近期內無法復工，經與外籍員工協商，有 29 人希望轉換雇主、11 位希望解約返國，後續將終止外籍員工聘僱合約。

由於旭富僅有一座廠房，在未有其他產線能支應下，積極尋求委外代工及授權生產等解決方法，不少台原料藥廠也遞出橄欖枝。

不過，旭富下游台廠業者認為，以非特殊性藥品來看，在申請藥證時會同時與 2-3 家原料廠合作，因此對下游廠商影響較小，不過不同藥品在法規、許可證上認定都有不同，原料藥要轉移至其他藥廠生產並不容易。