阿里、美團強勢彈升 恆生科技指數大漲3%

雖然中國持續加強反壟斷，繼阿里巴巴後美團也被鎖定，但恆生科技指數連二日大幅反彈，30 日盤中上漲 3.7%，科技巨頭如阿里、美團等強勢反彈；恆指高也開高走，漲幅擴大逾 1%，

阿里巴巴 (09988-HK) 承壓於監管風險多日，跌穿多條主要均線，昨 (29) 日結束六連跌收漲 5.7%，今日繼續走升，且超越牛熊線 232.9 港元，一度來到 236 港元，兩日累漲 12%。國泰君安發佈報告稱，阿里巴巴擴大股票回購計劃的規模，可望為公司的股價提供一些支持，這表明了管理層的信心，並給予阿里巴巴「買入」評級，目標價 360 港元。

美團 (03690-HK) 盤中上漲 4%，根據 Wind 數據顯示，最近美團電商業務「團好貨」入口悄然升級，此前隱藏在生活服務品類下的端口，正式前移至首頁第一屏的第三欄。同時，在所有上線美團優選的城市，原有的底部功能欄「發現」頁升級為「省錢好貨」，聚合了美團優選和團好貨兩大業務。

其他新經濟股漲跌參半，阿里健康漲 7%，金山軟件漲 5%，平安好醫生、騰訊、中芯國際漲 4%，京東健康漲 2%，恆騰網路跌 7%，擬 10 股合 1 股。