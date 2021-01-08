8吋需求旺 世界先進去年12月、Q4及全年營收同步攀峰

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (8) 日公告去年 12 月營收 29.99 億元，月增 4.51%，年增 15%；受惠 8 吋晶圓代工需求暢旺，去年第四季營收 87.17 億元，季增 4.48%，年增 18.85%，為財測高標水準，並續創新高；去年全年營收 282.86 億元，年增 17.13%，同寫新猷。

由於客戶對晶圓代工需求持續成長，世界先進預估，在新台幣兌 1 美元平均匯率 28.6 元假設下，第四季營收將介於新台幣 84-88 億元間，相當於季增 0.6-5.5%，毛利率 35-37%，營益率 23-25%，雙率均較上季成長。

目前世界先進在電源管理 IC、驅動 IC 與影像感測器等應用，需求最熱絡，車用電子需求也明顯轉強，董事長方略預期， 8 吋晶圓代工供不應求的情況，至少延續到上半年、甚至第三季。

方略也認為，在市場 8 吋晶圓代工產能供不應求下，相信多少會出現重複下單 (overbooking)、超額下單 (doublebooking) 的情況，也可能造成後續庫存調整，目前還無法預測好景會持續多久。在產能不足下，目前仍在進行階段性擴產，無塵室也已備好，機台到位就能擴產。