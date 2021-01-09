台股多頭強勢市值突破47兆元 留意財報雜音干擾

台股 2021 年氣勢如虹，指數站上萬五後持續攻高，上市公司市值突破 47 兆元，投信表示，台股在資金行情與科技股拉抬下讓多頭占上風，但須留意財報公布期的雜音干擾對盤勢的影響。

外資在元月開工後即見強勁買超回補，加上蘋果預計 3 年後推出電動車題材火熱，相關議題帶動周邊零組件供應商股價爆紅，加權指數開工首周收在 15463.95 點，上市公司市值一周增加近 3 兆元跳增至 47 兆 1185 億元。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台灣因疫情控制得宜，持續受惠轉單效應，上半年仍看好以 5G 為核心所引發科技產品規格提升，加上週邊 IC 訂單倍增填滿 8 吋產能，晶圓代工訂單能見度已達下半年，整體電子業呈現上肥下瘦，預估越往上游表現越好。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，去年台股企業受疫情影響導致基期偏低，市場普遍期待今年經濟和企業獲利將有正向表現，預估今年台股企業獲利約有 17% 的強勁成長。

廖哲宏說，目前許多科技零組件仍供不應求、缺貨漲價，預期科技股展望仍正向，儘管第一季淡季不淡預期已反映在股價上，但第二季供需持續吃緊，有些族群能見度甚至已到第三季甚至未來一年。

廖哲宏進一步指出，受惠於生產活動及需求大幅回溫，整體庫存水位偏低，其中，晶圓代工、封測、IC 記憶體、載板、面板以及 discrete 等需求吃緊至少持續到今年上半年。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股 PB 來到相對高點的 2.2 倍，但因資金行情不斷上演，台股 PB 後市仍有上調空間，相較美股那斯達克、S&P500 指數目前 5 至 7 倍的評價水準來看，台股目前評價面反而相對落後。

葉獻文認為，國際資金寬鬆前所未見，預期未來看高不是高的狀況會持續發生，只要外資對台股並未縮手或撤出，台幣相對美元也維持強勢趨勢，則資金行情行情可望持續上演。