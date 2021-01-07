2021股東會外資怎麼投票？ISS與Glass Lewis建議方向出爐

兩大國際投票顧問機構 ISS 與 Glass Lewis 公司，日前發布最新「2021 年台灣市場股東會投票政策」指引，其中 ISS 公司公布的投票政策提及重點包括，公司現金股利發放比率持續偏低，且缺乏適當理由，則可能會建議反對該議案；lass Lewis 則要求，公司自 2022 年起董事會須至少有一位女性董事。

外資持有台股比重超過 4 成的台灣股市而言，如何爭取外資股東對股東會議案支持，已成為重要課題，特別對外資持股比率較高之上市櫃公司影響更鉅。

集保結算所表示，國際投票顧問機構 (Proxy Advisor) 在外資股東會投票決策過程中，長久以來均扮演重要角色，而外資跨國投資標的眾多，每逢股東會旺季時，外資股東為提高決策效率，大多會選用國際投票顧問機構之股東會分析與投票建議服務。

隨著外資持有我國發行公司比例逐漸提高，國際投票顧問機構對我國發行公司股東會議案通過與否之影響力也隨之提高。

根據最新出爐的外資投票權基本立場，其中 ISS 公司關注重點聚焦現金股息，如果公司現金股利發放比率持續偏低，且缺乏適當理由，則可能會建議反對該議案。

另外，如果公司在公司治理、盡職治理、風險管理及受託人義務有重大缺失，則可能會建議反對有關董監事或委員會成員連任。

至於 Glass Lewis 公司則針對 2021 年投票政策對台灣公司提出包括：自 2022 年起董事會須至少有一位女性董事，若公司董事會未達要求，將反對提名委員會主席連任董事。

Glass Lewis 指出，2022 年起獨立董事任期超過 12 年將視為失去獨立性，超過 9 年未滿 12 年者，將進行額外審查。

另外，Glass Lewis 還新增背書保證議案之標準政策，評估重點包含資訊揭露狀況、與被保證公司之關係、是否對保證公司股東有利、保證金額之規模及保證之理由等。

集保結算所朱總經理漢強表示，配合「公司治理 3.0 – 永續發展藍圖」規劃，各發行公司及投資人皆可於投資人關係整合平台 (IR 平台) 查詢國際投票顧問機構之年度投票政策完整資料及聯繫資訊。

此外，集保結算所亦將透過舉辦研討會，協助國內發行公司瞭解其關注重點，以強化我國發行公司與國際投票顧問機構之溝通管道，共創市場榮景。