〈熱門股〉筆電、顯卡需求旺 華碩周漲逾1成登30個月新高

品牌電腦廠華碩 (2357-TW) 在遠距商機延續下，筆電、顯卡、主板等需求強勁，帶動品牌營收維持高檔，訂單能見度更可看到今年上半年，也傳出擬調漲部分顯卡產品價格，漲幅最高達 2 成，推升本周股價周漲 11.58%，最高來到 280 元，創下 2018 年 6 月以來，逾 30 個月新高。

華碩表示，遠距商機、宅經濟動能自去年延續至今年上半年，但受零組件吃緊影響，電腦類產品供應缺口仍高達近 3 成，需求遞延至後續季度，將持續預先規劃零組件備貨、產品開發及銷售策略，滿足客戶需求。

另一方面，市場傳出，受市場需求強勁、產品供不應求狀態，部分業者評估調整產品售價，據外媒報導指出，華碩已開出第一槍，針對顯卡等產品已調整海外售價，其中，華碩美國官網中 ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT 顯卡，就已從 899.99 美元調漲至 1079.99 美元，漲幅達到 2 成。

營運方面，華碩日前公告去年 12 月品牌營收達 394.12 億元，月增 7.58%、年增 36.94%，累計第 4 季品牌營收達 1127.14 億元，季減 4.97%、年增 28.98%，全年營收則達 3781.25 億元，年增 19.89%，為近三年新高。