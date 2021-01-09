最新！推特改口永久凍結川普帳戶

推特 (TWTR-US) 週五 (8 日) 宣布，永久凍結川普總統的推特帳號。

川普週三下午因在華府暴動之際上傳對支持者喊話的影片，其臉書 (FB-US) 帳號已遭凍結到至少任期結束，推特最初宣布暫停 24 小時，但週五延長至無限期。

美國國會週三對大選結果進行認證，週四凌晨正式確認拜登以 306 張選舉人票擊敗川普的 232 張。認證期間，川普在推特上鼓勵非暴力的行為，但其後又發布影片，在沒有證據的情況下重申「他的選舉被偷走了」，還對闖入國會的暴徒說「我們愛你」。

推特最初週三隱藏川普某些推特文，並要求刪除這些文章後才能取回帳戶。川普刪文後，其帳戶又被封鎖 12 個小時，且遭推特警告，倘若未來再違反政策，可能導致帳戶永久停權。

川普帳號週四解除封鎖後便發佈一段影片，敦促大眾冷靜且稱他現在的焦點放在和平移轉政權上，堪稱川普迄今最接近讓步的演說。然而，他卻仍告訴支持者「我們不可思議的旅程才剛剛開始。」

臉書和推特對川普祭出紅牌，可謂這兩大社交平台的重大轉變，因過去以來他們一直避免對川普帳戶採取如此嚴厲的做法。兩家公司高層均因此舉招致激烈批評，反對者認為他們對川普與其他保守派人士帳號的做法不公平，但兩家平台均予以否認。

截稿前，川普中文同步推帳號尚未封鎖。