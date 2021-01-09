川普推文宣布不會參加拜登就職典禮

週五 (8 日) 美國總統川普表示，他不打算參加當選總統拜登的 1 月 20 日就職典禮。

當選總統拜登將於 1 月 20 日宣誓就職，美國總統川普週五推文表示：「給所有曾詢問的人，我不會在 1 月 20 日參加拜登的就職典禮。」

川普去年曾向幕僚透露，就算等到 1 月 20 日的拜登就職日時，他仍不願意離開白宮。

在週三美國國會暴動後，川普週四 (7 日) 終於承認，拜登 (Joe Biden) 將成為下任美國總統，他雖不同意選舉結果，仍承諾於 1 月 20 日和平過渡權力。

川普透過社群媒體事務主任 Dan Scavino 推文表示：「儘管完全不同意選舉結果，但事實證明了我的觀點，1 月 20 日將進行和平的權力過渡。」

副總統彭斯發言人表示，彭斯和第二夫人尚未決定是否參加拜登就職典禮。

244 年美國歷史當中，川普不是首位缺席繼任者就職典禮的美國總統，此前 1801 年約翰亞當斯 (John Adams)、1829 年的約翰昆西 (John Quincy Adams)，和 1869 年的安德魯約翰遜 (Andrew Johnson) 皆曾缺席繼任者就職典禮。

週三川普推文喊話永不放棄、永不認輸後，川普支持者失控闖入國會大廈爆發流血衝突，美國聯邦檢察官週四稱，不排除起訴川普煽動國會暴動。

此外，參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 和民主黨籍眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週四呼籲，副總統 (彭斯) 和川普內閣成員援引憲法第 25 修正案，讓川普提前下台。

目前有超過 100 位國會議員呼籲通過第二十五修正案彈劾或罷免 (川普) 總統。

財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)、國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 等共和黨內閣官員們近期也傳出正在討論啟動憲法第 25 修正案。

美國運輸部長趙小蘭週四 (7 日) 已主動請辭，成為國會暴動事件後首位辭職的川普內閣成員。