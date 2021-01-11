中國12月PPI年減0.4% 優於預期；全年PPI年減1.8%

週一 (11 日) 中國統計局公佈，12 月 PPI 年減 0.4%，預期年減 0.7%，前期年減 1.5%。2020 年中國 PPI 年減 1.8%。12 月工業生產者買進價格年增 0%，前期為年減 1.6%。2020 年中國工業生產者買進價格年減 2.3%。

資料來源: 中國統計局

中國統計局指出，12 月份中國國內需求穩定恢復，加上部分國際原物料價格持續攀升，帶動工業品價格繼續上漲。

以年率來看，PPI 組成中，生產材料價格下降 0.5%，降幅比前一個月縮小 1.3 個百分點，影響 PPI 下降約 0.33 個百分點。生活材料價格下降 0.4%，降幅比前一個月縮小 0.4 個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平下降約 0.11 個百分點。

另一方面主要產業中，受國際原油價格上漲等因素影響，石油和天然氣開採業價格上漲 7.9%，石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲 5.3%，化學原料和化學製品製造業價格上漲 2.3%，漲幅均有所擴大，合計影響 PPI 上漲約 0.37 個百分點。

同時隨著中國市場需求持續回升，加之鐵礦石和非鐵金屬等國際大宗商品價格上漲較高，金屬相關產業價格繼續上漲，其中非鐵金屬冶煉和壓延加工業價格上漲 3.9% ，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲 3.3%，漲幅分別擴大 2.8 和 1.8 個百分點，合計影響 PPI 上漲約 0.37 個百分點。

由於年底氣溫較往年同期低，暖氣需求快速增加，帶動燃氣生產和供應業價格上漲 4.1%，煤炭開採和洗選業價格上漲 3.5%，漲幅均擴大 1.3 個百分點。