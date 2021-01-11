〈台股盤中〉鴻家軍強漲領軍衝新高 衝15518點再創高後拉回

台股今 (11) 日在台積電回檔修正下開低，盤中由鴻海翻紅領軍鴻家軍強漲，一度翻紅站上 15518 點，續寫指數新高點，受獲利了結賣壓出籠壓抑，指數隨後翻黑震盪，並一度跌破 15400 點，預估今日成交量約 3500 億元。

電子權值股方面，台積電連續多日改寫新天價後，今日股價回檔修正，盤中跌幅超過 0.5%；鴻海早盤一度翻紅站上 109 元，隨後拉回修正。

股王大立光則是開低走高，盤中奮力躍上 3100 元，一改上周的頹靡走勢；聯發科表現最強勢，持續站穩盤上，盤中漲幅超過 0.7%；聯電不受跳電事件影響，早盤開低後翻紅走揚，漲幅最高超過 4%。

鴻海集團傳將打造「優於特斯拉等級」的輕量電動車，由旗下機殼大廠鴻準擔綱，帶動今日鴻家軍表現亮眼，鴻準、廣宇搭上電動車題材，亮燈漲停，建漢大漲超過 6%，乙盛 - KY、台揚漲幅超過 4%，京鼎、亞太電表現也都不俗。

航運族群再度揚帆走強，中航亮燈漲停，裕民、長榮漲逾半根停板，陽明、新興、台航也有超過 3% 的漲幅。

國泰證期分析師蔡明翰指出，指數漲勢雖趨緩，但量能並未明顯大幅萎縮，短線正乖離偏多，獲利了結賣壓出籠，轉為震盪整理，但長線多頭沒有明顯受壓抑，後續觀察美股財報周、本周 Fed 談話、台積電法說等，若後市展望正向，指數有機會再度轉強。