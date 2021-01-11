〈焦點股〉電動車布局報捷 鴻準漲停委買高掛2.5萬張創近1年新高

台積電、鴻海等權值股今 (11) 日回檔修正，台股早盤創高後也回到平盤上下整理，不過，鴻海旗下機殼大廠鴻準，傳出已完成電動車輕量化關鍵的鋁合金車殼技術開發，成功打入 BMW 供應鏈，激勵股價跳空漲停，創近 1 年來新高，具電動車題材的廣宇同步亮燈漲停，整體鴻家軍買氣熱絡。

市場傳出，鴻海集團 (2317-TW) 計畫打造「優於特斯拉等級」的輕量電動車，董事長劉揚偉賦予鴻準 (2354-TW) 重任，建立近 200 人團隊，完成關鍵的鋁合金車殼技術開發，並成功打入 BMW 供應鏈，未來將瞄準 Apple Car 商機，且由於進度順利，將擴建瀋陽廠增產。

鴻準受惠電動車題材，今日開盤直接攻上漲停板 61.6 元，截至中午 12 點，成交量將近 1.6 萬張，另有 2.5 萬張漲停及市價委買單高掛。母公司鴻海早盤一度翻紅，但隨即在平盤下方整理，仍站穩百元大關。

鴻準去年 12 月營收 102.07 億元，月減 16.15%，年增 50.91%；累計全年營收達 1045.38 億元，年增 4.48%。

鴻家軍今日買氣強強滾，生產車用線束的廣宇 (2328-TW) 也搭上電動車題材，近期漲勢凌厲，去年 12 月上旬從低檔約 21 元起漲，上周連拉三根漲停後回檔修正，今日又重獲資金青睞，盤中直奔漲停來到 35.5 元，創下 9 年多新高，累計一個月漲幅達 4 成。此外，建漢 (3062-TW)、乙盛 - KY (5243-TW)、台揚 (2314-TW)、樺漢 (6414-TW) 及京鼎 (3413-TW) 等，今日股價也相當強勢。

廣宇上周公告去年 11 月自結，受惠遊戲機出貨暢旺及貿易戰轉單效益發酵下，單月純益 0.58 億元，年增 129%，每股純益 0.11 元，賺贏去年第四季整季。廣宇去年營收衰退，主要是將同集團成員夏普的東南亞代銷業務轉回夏普承作，影響營收約 2 成，但毛利率因此轉佳，趨勢可望延續至今年。