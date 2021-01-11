美時去年Q4營收連4季成長寫新猷 全年首破百億元創高

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (11) 日公布營收，受惠外銷市場布局有成，去年第 4 季營收 29.92 億元，季增 3.67%、年增 8.09%，連 4 季創新高；去年全年營收首度突破百億元大關，來到 105.89 億元，年增 15.42%，同寫新高。

美時去年 12 月營收 10.11 億元，月增 5.63%、年減 41.7%。

美時表示，去年亞太地區與外銷市場銷售策略有成，其中外銷市場在旗下藥品業務版圖持續擴張，推升外銷營收比重超越 35%，亞太地區原有市場受惠產品組合優化，成長動能穩健，加上新增泰國、越南等東南亞區域，帶來近 5% 營收比重。

展望後市，美時旗下血癌用藥 Lenalidomide 過去與原廠有專利訴訟問題，隨著和解達成，且獲得美國 FDA 暫定審查核可，預計 2022 年在美國上市，由於該藥在美競爭對手少，且藥價可逐年成長，有望帶動美時營收增長。

Lenalidomide 共 6 種劑量分別為 2.5mg、5mg、10mg、15mg、20mg 及 25mg，該產品是在台灣研發與製造的癌症用藥產品，目前已在 81 個國家提出藥證申請，其中，有 23 個國家審核通過藥證，此外，26 個國家正在註冊階段、12 個國家則在送審文件準備階段。

美時指出，Lenalidomide 用於治療癌症中的多發性骨髓瘤，此癌症主要使用 REVLIMID 產品，據產品原廠公開資訊顯示，REVLIMID 全年全球銷售金額約為 100 億美元。