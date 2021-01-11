新潤興業今年北台灣六大案登場 助推中長期動能

建商新潤興業 (6186-TW) 在三大建案交屋認列挹注營收下，去年營收 28.58 億元，年增 2.4%，新潤興業今年持續布局北台灣市場，有六大案挹注。

新潤興業去年受惠板橋 +「翠峰」、桃園青埔「新潤 A18」與林口 A7 的「鉑麗」三大建案；今年將推出六大建案，第一季首推南港合建大案「擎天森林」，位居南港正核心，基地面積逾 1800 坪，為 26 層全棟純住宅產品，並以中、小坪數規劃 2-4 房；接續淡水新市鎮「淡水三期」、大園航空城「明日莊園」、新北影視城「林口文化二路案」、桃園高鐵特區「新潤君頤」與土城暫緩重劃區「新潤心城 2」共計六大建案。

展望 2021 年，新潤興業穩健布局北台灣自住市場，預計完工建案與六大全新銷售建案在手，有助中長期營運成長動能。

新潤興業去年前三季稅後純益 1.88 億元，每股純益 1.8 元，預計 2021 年完工建案有，已完銷建案三重「峰 168」鶯歌「福莊園 2 期」以及銷售率達 95% 的「新潤心城」，加上泰山機捷 A5「新潤 A5」，目前銷售率達 6 成，待預計完工建案陸續交屋貢獻，將挹注今、明年營收，今年業績來源無虞。

新潤興業董事長郭長庚指出，新潤興業秉持建築應有的態度，去年全新提升消費者對住宅的需求，推出好宅進化版，持續以住戶需求，永續經營為初衷。