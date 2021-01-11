〈陸股盤後〉中國再爆新疫情 A股三指數齊挫 創業板指跌約2%

周一 (11 日) 受到中國疫情出現新變化，河北石家莊出現大量陽性反應民眾，北京緊急管制交通樞紐，導致 A 股三大指數開低走震盪走低，A 股三大指數出現近半個月來最大回檔幅度。當中上證與深證跌幅均逾 1%，創業板指跌幅則接近 2%。

同時滬深兩市成交額連續 6 個交易日突破兆元人民幣，今 (11) 日達 1.21 兆人民幣，日增 7%。A 股大部份類股收黑，非鐵金屬與白酒類股則是帶領股市下滑的領頭羊。

盤面上，汽車、電子、銀行、通信、傳媒等類股逆勢上漲，非鐵金屬、白酒、鋰電池電解液、農林牧漁、電氣設備等類股呈現回檔。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證下跌 1.08%，報 3531.50 點；深證下跌 1.33%，報 15115.38 點；創業板指下跌 1.84%，報 3092.86 點。。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 8.94 億元，其中滬股通賣超人民幣 9.49 億元，深股通買超人民幣 18.43 億元。北向資金已連續四個交易日買超，金額累計逾 250 億人民幣。

產業消息

5G 概念近期表現熱絡，東信和平、杭電股份、和而泰紛紛漲停，沃特股份大漲 7.69%、聞泰科技勁揚 5.7%、振芯科技跳漲 5.66%。

企業掀漲價潮，輪胎類股集體上漲，賽輪輪胎漲停，玲瓏輪胎大漲 4%、三角輪胎勁揚 3.21%。

法人觀點

銀河證券認為在新的一年看好疫情利多的物流、疫苗等族群。同時全球經濟復甦與流動性寬鬆有機會刺激原物料類股走勢。而在高階製造領域方面則推薦軍工、鋰電池產業。最後若食品飲料類股出現回檔，投資人可考慮分批承接。

國泰君安表示目前主導市場的邊際資金主要是受到無風險利率下滑的預期而積極流進股市。在流動性出現轉折點之前，產業景氣度是這些資金流入的考慮重點。如果考量到長投，權值龍頭股仍是首選。

