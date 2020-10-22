汎德永業將砸近9億元打造台中保時捷中心 後年Q3開幕

進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (22) 日召開董事會，通過將斥資 8.86 億元興建台中 Porsche(保時捷)多功能展示中心，預計 2022 年第三季開幕，屆時將成為台灣目前興建中樓地板面積最大的 Porsche 展示中心，並藉此擴大在大台中的高端車市布局。

汎德永業表示，除了看好 Porsche 在台銷售前景，也看到台中進口車消費龐大潛力，因此，董事會通過將斥資 8.86 億元在台中興建 4S 旗艦展示中心，全新展間樓地板面積高達 3295 坪，落成後將可展出多達 19 款車，未來可進一步提高汎德永業在中部的業績表現。

另一方面，隨著近年原廠維修保養業務穩定成長，汎德永業也將在台中 4S Porsche 中心規畫較現行新增 1 倍工作位數，長遠將可帶動銷售和維保業績成長。

而為因應電動車發展趨勢，Porsche 首款純電動車 Taycan 本季將在台正式開賣，汎德永業規劃台中 Porsche 中心將導入 2 座超高功率直流充電 (Turbo Charger)，以及多達 11 座交流電充電座。

汎德永業樂觀看待，隨著新車銷售規模擴大，未來高毛利的維修保養業務將逐步貢獻獲利。