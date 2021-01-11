半導體聯軍+鴻家軍猛攻 台股驚奇甩尾大漲93點收15557點改寫新高

台股今 (11) 日早盤攻高後隨即拉回平盤下震盪，隨著聯電、聯發科股價走高，台積電翻紅，群聯、PA 三雄及台積電供應鏈等半導體族群吸引資金進駐，鴻家軍也扮演撐盤要角，鴻準、廣宇終場漲停作收，加權指數終場上演驚奇甩尾秀，上漲 93.35 點，收 15557.3 點，連續三個交易日寫下歷史新高紀錄，成交值 3235.97 億元。

台積電今日早盤回檔修正，不過，終場前獲買盤進場，股價翻紅漲 0.7%，收 584 元續創天價，台積電 14 日將舉行法說會，市場看好今年資本支出可望提升至 220 億美元，相關概念股受到買盤青睞，包括帆宣、弘塑、京鼎、辛耘、精測等均強勢表態，漲幅達 2-4%。

觀察其他權值股表現，鴻海面臨漲多回檔壓力，終場跌 0.5%，仍站穩百元之上；聯電竹科力行廠區上周發生跳電，影響少量產能，目前大致已完成復工，激勵股價開低走高，終場漲逾 4%，收 50 元。此外，日月光投控、矽力 - KY、瑞昱、國巨等漲勢也相當凌厲。不過，南亞科、儒鴻、台塑化、微星等賣壓較重。

鴻海旗下機殼大廠鴻準，傳出已完成電動車輕量化關鍵的鋁合金車殼技術開發，成功打入 BMW 供應鏈，激勵股價跳空漲停，創近 1 年來新高，具電動車題材的廣宇同步亮燈漲停，此外，建漢、乙盛 - KY、台揚、樺漢等也相當強勢，整體鴻家軍買氣熱絡。

砷化鎵晶圓代工產業前景看俏，龍頭廠穩懋海外第一次無擔保轉換公司債 (ECB) 上週完成訂價 497 元，溢價幅度達 40%，激勵股價一度亮燈漲停，達 399 元，終場則收 394 元，漲幅 8.5%，同為 PA 三雄的宏捷科及全新也分別大漲 7.8%、1.7%。

群聯董事長潘健成上周表示，NAND Flash 看起來需求仍強勁，包括 5G、伺服器等應用增加，擔心第三季可能會供不應求，目前已對客戶調漲 NAND Flash 控制晶片價格，甚至有部分漲幅達 5 成。群聯獲外資調升目標價，帶動今日股價強攻漲停，衝上 377 元，成交量達 1.2 萬張。