〈年後換工作〉近93%上班族有意轉職 台積電奪夢幻跳槽企業七連霸

距離農曆過年倒數一個月，據求職網站調查，有近 93% 的上班族有意在年後轉職，創 12 年新高，以全體受僱就業者來估算，潛在跳槽族高達 847 萬人。而上班族心中都存有夢幻跳槽企業名單，護國神山台積電 (2330-TW) 奪下高科技產業組七連霸，台灣高鐵 (2633-TW) 及國泰金 (2882-TW) 分別重返傳產及金融組首位。

yes123 求職網今 (11) 日公布年後轉職調查，有 92.6% 的上班族透露，在農曆牛年後會想換工作，不但高於去年的 91.8%，更續創 12 年新高，潛在的年後跳槽族約有 847 萬人，其中有 70.8% 表示已開始找工作。而想換工作的原因主要是不滿意薪水、沒有升遷機會，以及覺得現在的公司發展沒前景等。

調查顯示，上班族年後換工作，最想進入的前五大行業，分別為：科技資訊 (33.5%)、餐飲住宿與休閒旅遊 (32.4%)、傳統製造業 (28.9%)，以及金融保險與會計統計 (23.3%)、批發零售與貿易 (22%)。

觀察夢幻的跳槽企業名單，針對高科技產業方面，在可複選狀況下，最嚮往進入的前五名，分別是台積電 (47.6%)、中華電信 (41.9%)、鴻海 (32.6%)、華碩 (24.2%) 及大立光 (22.8%)，護國神山台積電已拿下七連霸。

金融產業部分，大家最嚮往進入的企業，國泰金繼前年後再度登上首位，富邦金、中信金、玉山金及臺灣金控緊追在後；就傳統產業來看，上班族最嚮往進入的前五名，依序為高鐵、台塑集團、中鋼、統一集團及誠品。

對於新公司開出的月薪，年後跳槽族平均希望能比現在薪資增加 11.6%；但若原來的公司想留人，恐怕得多付出一點代價，調查發現，接受老東家慰留的加薪幅度，平均落在 16%，中間差距相當大。

整體而言，想在年後轉職潮之中脫穎而出，上班族估計，平均得投遞 16.8 封履歷表，才有一次面試機會；同時面試過 7.9 家企業後，才有可能得到一次錄取機會，換算下來，為了在年後順利換工作、找到新東家，恐怕需要投 133 封履歷。