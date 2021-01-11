00881爆8.3萬張大量創天價 國泰投信示警勿過度追價

國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 今 (11) 日爆出 8.3 萬張近期大量，比起上週五 4.6 萬張量能明顯激增，追價猛烈下也使 00881 收掛牌新天價，但溢價幅度因此飆逾 4%，國泰投信呼籲投資人買進時，宜留意投信官網提供的即時折溢價幅度，勿過度追價，以防出現短期投資績效與預期有落差的情況。

台灣已於 2020 年 7 月份進入 5G 時代，目前主要支援地區為密集都會區，2020 年台灣 4G 通訊戶數約 2,900 萬戶，2020 年底台灣 5G 用戶數已逾百萬人，轉換率仍低於 5%，但 2021 年中華電信及台灣大哥大目標為 15~20% 滲透率，預期 5G 熱度將在 2021 年逐步升溫，而各大廠 5G 新機陸續上市亦將加速用戶合約轉換，使台灣 5G 滲透率在 2021 年持續擴大。

目前全球 5G 普及進度以中國、韓國及歐洲地區領先，進入高速增長期，美國、日本及部分東南亞國家則處初期鋪設階段，故整體 5G 產業仍維持顯著成長態勢，相關晶片、手機、基站供應鏈如台積電、聯發科、穩懋、鴻海等，皆見到外資持續上修目標價的情況。

國泰台灣 5G+ ETF 基金經理補充，5G 的核心為半導體，而應用面則廣泛擴及物聯網、遠距醫療、電動車等等，故 00881 的成分股即涵蓋了「半導體」、「網通關鍵零組件」、「電動車」等面向，對台灣電動車供應鏈個股，如鴻海、台積電、華新科、廣達等台廠有興趣的投資人，可運用聚焦台股在地市場的 5G ETF 參與投資，達到捕捉全球商機並適度分散風險的效果。

正因 5G 關注度不斷升高，5G ETF 也強勢吸金，依據集保中心所提供的 ETF 受益人分佈情況，目前國內規模最大的 5G ETF－－國泰台灣 5G+ ETF 受益人數於上周五已逾 13.8 萬人，較前一周大增上萬人。

00881 憑藉「國民 5G ETF」之姿，今天持續受到買盤追捧，終場漲幅高達 4.8%，以 17.23 元的掛牌新高價作收，溢價也超過 4%，對此，蘇鼎宇表示，ETF 本身是一種基金，但具有初級、次級市場兩種投資管道，兩種管道各別對應著 ETF 的「淨值」及「市價」，當兩者出現落差時稱之為「折溢價」，而兩者之中仍應以「淨值」為基礎。

蘇鼎宇表示，當市價高於淨值過大時就是溢價，一般溢價幅度以 1% 為較合理幅度，如果溢價過大，市場將有修正機制會調整兩者間的價差，故常見溢價後的隔天較易有下跌的情況，故提醒投資人操作時宜留意發行該檔 ETF 的投信官網上的「ETF 即時折溢價」變化，以免過度追價。