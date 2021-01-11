〈美股早盤〉四大指數自高點回落！道瓊開盤跌逾百點、推特重摔逾10%

美股週一 (11 日) 開盤，四大指數均自高點回落，道瓊工業指數跌逾百點或 0.6％，標普 500 指數跌 0.8%，那斯達克指數跌 1.5%，費半跌 0.2％。在以煽動暴力風險為由封鎖川普帳號後，推特 (TWTR-US) 早盤跌逾 10%。

2021 年初至今，美股表現依舊穩健，就連上週國會大廈的暴力衝突，似乎也無法撼動投資人情緒，對於民主黨全面執政後帶來額外財政刺激的可能性，仍將美股推向歷史新高。標普 500 指數上週連續 4 天攀至歷史高位，單週漲幅達 1.8％，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數上週分別漲了 1.6％和 2.4％，雙雙寫下歷史紀錄。

然而，面對政治動盪和疫情反彈，市場情緒正在減弱。眾議院議長佩洛西 (nancy Pelosi) 表示，若副總統彭斯 (Mike Pence) 與現任政府內閣拒絕援引憲法第 25 條修正案將川普免職，本週將啟動川普的彈劾程序。

疫情消息面，日本政府證實自巴西赴日旅客身上發現不同於英國與南非的新變種病毒，目前仍不清楚新變種病毒的感染力、症狀嚴重程度，以及對疫苗的有效性。

截至台北時間週一 (11 日)22 時許：

道瓊指數下跌 178.72 點或 - 0.57%，暫報 30919.25 點

那斯達克下跌 196.27 點或 - 1.49%，暫報 13005.70 點

標普 500 指數下跌 29.61 點或 - 0.77%，暫報 3795.07 點

費半下跌 7.19 點或 - 0.24%，暫報 2929.28 點

台積電 ADR 上漲 1.95% 至每股 121.00 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.119%

紐約輕原油下跌 1.17% 至每桶 51.63 美元

布蘭特原油下跌 1.54% 至每桶 55.13 美元

黃金下跌 0.31% 至每盎司 1829.80 美元

美元指數上漲 0.56% 至 90.57 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

推特 (TWTR-US) 早盤下跌 11.52％，至 45.55 美元。

美國國會大廈上週遭川普支持者闖入後，推特隨後以煽動暴力風險為由，宣布將川普帳號永久停權。川普推特帳號原有超過 8800 萬名追蹤者。

吉利德 (GILD-US) 早盤上漲 1.09％，至 63.73 美元。

因新冠病例激增推升旗下藥物瑞德西韋 (remdesivir) 的治療需求，吉利德週一上調 2020 年全年營收與銷售預期，每股收益 (EPS) 預期自先前的 6.25 美元至 6.60 美元，調升至 6.98 美元至 7.08 美元，分析師預期為每股 6.60 美元。該公司將於 2 月 9 日公布 2020 年第 4 季財報。

蔚來汽車 (NIO-US) 上漲 10.29%，至 64.98 美元。

蔚來汽車週末在一年一度的 NIO Day 上，發表最新旗艦車款 ET7，首次搭載蔚來自駕技術 NAD(NIO Autonomous Driving)，交車時間預計為 2022 年第 1 季，補貼前售價為人民幣 44.8 萬元，補貼起售價為人民幣 38.8 萬元。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Oppenheimer&Co. 首席投資策略師 John Stoltzfus 表示：「這些基本行情，就連我們這些長期多頭都想知道，股市是否太快攀至俗稱的「憂慮之牆」(wall of worry)，前方是否仍有許多潛在障礙。」

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示：「看漲幾個月後，我們肯定會對當前股市水平抱持謹慎態度。」該公司認為，去年 3 月自低點反彈的態勢已經過去，股市很可能在今年第 1 季面臨一波修正。