圍攻Parler後試圖擺脫助長暴力指控 科技股承壓

美國國會大廈上週遭川粉闖入後，推特 (TWTR-US) 上週大動作將川普帳號永久停權，臉書、Instagram 及 YouTube 等社群平台隨即跟進，科技巨頭週一 (11 日) 試圖擺脫外界對於助長國會暴力事件的指控，股價一度承壓。

週一美股盤中交易，推特 (TWTR-US) 一度跌逾 10%，後跌勢收斂至 6%，臉書 (FB-US) 也跌近 3%，蘋果 (AAPL-US) 跌 1.9%，Google(GOOGL-US) 跌 1.5%。

美國國會議員與各國領袖長期向社群平台施壓，盼能打擊仇恨言論與暴力貼文，科技公司卻始終未採取積極行動，直到上週國會爆發流血衝突後，推特率先停用川普帳號的社群平台，引發各家社群平台跟進。

川普支持者隨後湧入以言論審查機制較寬鬆的 Parler，使其成為蘋果、Google 和亞馬遜的拒絕往來戶。鑑於暴力事件帶來的負面宣傳，截至目前，Parler 仍未找到其他願意提供網路服務的供應商。

Parler 執行長 John Matze 表示，亞馬遜、Google 和蘋果所發表的聲明導致其他供應商也放棄對該公司的支持。

此舉引發海外領袖的質疑聲浪。德國總理梅克爾發言人 Steffen Seibert 週一表示，完全封鎖總統社群帳號的行徑是有問題的，言論自由僅能透過法律進行干涉，而且必須在立法機關所設定的框架內，而不是由一家公司來決定。

梅克爾的立場也獲得法國政府的響應。主掌歐洲事務的法國國務秘書 Clement Beaune 表示，看到一家私營企業做出如此重大的決定，他感到相當震驚。「這應該由公民決定，而不是由公司執行長來決定。」並呼籲對大型科技平台進行公共監管。