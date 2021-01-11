車用、高階IT拉貨動能強勁 元山訂單看至今年中

散熱風扇廠元山 (6275-TW) 表示，車用風扇與高階 IT 產品客戶已全面庫存化並重啟拉貨，訂單能見度可看至今年第 2 季，加上家電新品今年開始出貨、貢獻營收，看好今年營運優於去年。

元山今 (11) 日公布去年 12 月營收 2.86 億元，月增 4.91%、年增 25.61%；第 4 季營收 8.05 億元，季減 8.52%、年增 6.62%；去年營收 33.29 億元，年增 11.36%。

元山表示，去年受惠歐系高階車款拉貨動能強勁，中國車市蓬勃起飛，加上疫情推升高階 IT 風扇需求，推升去年營收創新高。

展望後市，元山指出，車用方面，客戶已在去年下半年完成去庫存化，並提前完成庫存調整並啟動拉貨，下單量逐步回到疫情前水準，加上中國車市受惠政府補助與車商大力行銷下，需求維持高檔，車用風扇訂單已看至今年第 2 季。

高階 IT 風扇部分，元山指出，針對 IT 網通產品開發出靜音風扇，應用領域範圍廣，包括電競、家電等，除受惠疫情推升居家娛樂辦公需求，桌電與電競市場需求回升，本季 T 風扇出貨暢旺，另外，新家電高階飲水機今年開始出貨並貢獻營收，估今年營運優於去年，可望再創高峰。

元山旗下共有五大事業體，汽車電子占 28%、高階 IT 與網通占 37%、生活家電占 14%、家電策略品牌占 10% 及其他工業占 11%。