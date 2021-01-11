樺漢去年Q4、全年營收同創高 今年挑戰900億元

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (11) 日公告第四季營收 248.37 億元，季增 14.4%、年增 1.2%，符合季增雙位數預期；全年營收 833.42 億元，年增 2.3%，單季及全年創新高，在三大業務在首訂單能見度佳的情況下，公司估，今年營收成長雙位數，將跨越 900 億元。

樺漢幾個主要子公司帆宣 (6196-TW)、瑞祺電 (6416-TW)、沅聖 (6638-TW) 等 12 月營收均較前年同期下滑，導致樺漢 12 月營收 95.02 億元，雖然月增 22.5%，但年減 4.9%，不過單季及全年仍創歷史新高。

半導體設備廠帆宣 12 月營收 25.61 億元，月減 1%、年減 4.5%；第四季營收 71.96 億元，季增 8.4%、年增 8.4%；全年營收 251.2 億元，年增 3.9%，單季、全年營收寫新高。

網安設備廠瑞祺電 12 月營收 5.56 億元，月增 29%、年減 3.5%；第四季營收 13.7 億元，季減 0.5%、年減 4.5%；全年營收 54.67 億元，年增 23.3%。

沅聖 12 月營收 4.26 億元，月減 28.1%、年減 24.5%；全年營收 41.76 億元，年減 45.5%。

樺漢透露今年三大業務展望，品牌、系統整合的在手訂單均來到歷年最佳，代工業務也看到雙位數強勁成長，董座朱復銓更以「樂觀期待」形容今年，預估全年營收將雙位數成長，可望續創新高。