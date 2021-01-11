我受僱員工前11月實質總薪資突破53K 創同期新高

主計總處今 (11) 日公布 11 月工業及服務業薪資統計結果，前 11 月全體受僱員工實質總薪資 53173 元，年增 1.73%，首次突破 53000 元並創新高，其中，實質經常性薪資 41516 元，也首度突破 41000 元，年增 1.78%，增幅則是 20 年來同期最高。

主計總處指出，前 11 月受僱員工經常性薪資平均為 42458 元，年增 1.51%，創同期新高，加計獎金和加班費等非經常性薪資後，總薪資 54380 元，年增 1.46%，剔除物價因素後，實質經常性薪資 41516 元，年增 1.78%，而實質總薪資 53173 元，年增 1.73%。

前 11 月受僱員工人數平均為 795 萬 2000 人，年減 1 萬人或 0.13%，反映疫情影響，其中工業部門減少 0.19%，服務業部門減 0.08%；而就行業別觀察，住宿及餐飲業減少 2 萬 7000 人，製造業減 1 萬 3000 人，其中機械設備製造業減少 6000 人、紡織業減少 5000 人，電腦電子產品及光學製品製造業則增 4000 人；另醫療保健業增加 1 萬 2000 人。

就單月來看，11 月全體受僱員工經常性薪資平均為 42786 元，月增 0.07%，年增 1.63%，併計非經常性薪資後，總薪資為 48242 元，月增 0.52%，年增 0.65%。