美元走升+央行喊話 台幣升勢降溫終場連四貶收28.485元

隨著美元指數回升至 90 之上，加上央行上周對外喊話，籲各界同舟共濟穩定匯市，新台幣兌美元今 (11) 日匯價連四貶，收 28.485 元，實質交易區間也有「倒退嚕」的跡象，台北及元太外匯市場總成交值收斂至 17.345 億美元。

新台幣自 2021 年開紅盤以來不斷攀高，央行上周四 (7 日) 罕見向各界喊話「同舟共濟，穩定匯市大家一起來」，直指若大家大量抛售美元，將導致美元的價格越賣越低，不但不利國內廠商的報價，且會發生匯損的情況。

央行喊話似乎逐步奏效，儘管外資持續匯入，但出口商拋出美元的力道略有降溫，未出現龐大的恐慌性賣壓，新台幣兌美元匯率早盤升逾 4 角，再度衝破 28 元整數關卡，來到 28.974 元，但盤中並未突破上周的 23 年半高點，。

趁著主要亞洲貨幣回貶趨勢，台灣央行尾盤進場調節，新台幣兌美元終場貶 2.8 分，收 28.485 元，連續四個交易日走貶，台北外匯市場成交金額 11.96 億美元，元太外匯成交金額則為 5.385 億美元，實質交易區間約落在 27.98-28.3。

觀察非美貨幣表現，由於美元指數回升至 90 之上，使得亞幣普遍走貶，除了新台幣貶 0.1% 外，韓元、日圓分別貶值約 0.5%、0.2%，人民幣同步小貶 0.03%，新加坡幣貶 0.35%，泰銖則相對升值。此外，英鎊兌美元貶 0.57%、歐元貶 0.45%。

雖然央行穩匯壓力稍稍緩解，但隨著農曆年關將至，出口商仍有拋匯需求，加上在美國大資金行情的推升下，外資將持續布局新興市場，匯銀人士分析，新台幣在金牛年後升值壓力只會越來越大，央行勢必面臨一場資金鏖戰，27 元新常態逐步確立。